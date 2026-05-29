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AGENDA · Pierrefitte-Nestalas

Matinée jeux pour le mois des familles PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

mercredi 21 octobre 2026 · PIERREFITTE-NESTALAS · Pierrefitte-Nestalas

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
PIERREFITTE-NESTALAS
Adresse
Ludo-médiathèque
Ville
65260 Pierrefitte-Nestalas
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Pierrefitte-Nestalas

Matinée jeux pour le mois des familles

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :
2026-10-21

En partenariat avec le Relais Petite Enfance.
Animation gratuite et sans inscription ateliers jeux et arts plastiques.
Public familial (enfants de tous les âges).
  .

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16 

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English :

In partnership with Relais Petite Enfance.
Free activities—no registration required: games and arts and crafts workshops.
For families (children of all ages).

L’événement Matinée jeux pour le mois des familles Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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