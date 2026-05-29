Matinée jeux pour le mois des familles PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
mercredi 21 octobre 2026 · PIERREFITTE-NESTALAS · Pierrefitte-Nestalas
Informations pratiques
Pierrefitte-Nestalas
Matinée jeux pour le mois des familles
PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 12:00:00
Date(s) :
2026-10-21
En partenariat avec le Relais Petite Enfance.
Animation gratuite et sans inscription ateliers jeux et arts plastiques.
Public familial (enfants de tous les âges).
.
PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In partnership with Relais Petite Enfance.
Free activities—no registration required: games and arts and crafts workshops.
For families (children of all ages).
L’événement Matinée jeux pour le mois des familles Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Pierrefitte-Nestalas (Hautes-Pyrénées)
- Lecture Les toutes-petites aventures PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 11 septembre 2026
- Soirée Jeux PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 25 septembre 2026
- Lecture Les toutes-petites aventures PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 2 octobre 2026
- Matinée petite enfance Parc de la mairie Pierrefitte-Nestalas 5 octobre 2026
- Soirée jeux pour le mois des familles PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 28 octobre 2026