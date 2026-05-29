Matinée jeux pour le mois des familles PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Informations pratiques

Pierrefitte-Nestalas

Matinée jeux pour le mois des familles

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :

2026-10-21

En partenariat avec le Relais Petite Enfance.

Animation gratuite et sans inscription ateliers jeux et arts plastiques.

Public familial (enfants de tous les âges).

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PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16

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English :

In partnership with Relais Petite Enfance.

Free activities—no registration required: games and arts and crafts workshops.

For families (children of all ages).

L’événement Matinée jeux pour le mois des familles Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65