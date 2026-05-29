Soirée jeux pour le mois des familles PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Informations pratiques

Pierrefitte-Nestalas

Soirée jeux pour le mois des familles

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 17:00:00

fin : 2026-10-28 19:00:00

Date(s) :

2026-10-28

En partenariat avec l’Accueil de Loisirs Les Petits Lutins et l’Espace Jeunes

Animation gratuite et sans inscription tables de jeux pour tous les âges et jeu des Loups-Garous de Thiercelieux.

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PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16

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English :

In partnership with the %AB Les Petits Lutins %BB After-School Program and the Youth Center

Free activities—no registration required: game tables for all %E2ages and a game of *Werewolves of Thiercelieux*.

L’événement Soirée jeux pour le mois des familles Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65