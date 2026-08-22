Lecture musicale à la harpe Ludo Bibliothèque Ondres

Informations pratiques

Ondres

Lecture musicale à la harpe

Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :

2026-10-16

En 1852, Violette et les femmes de son village se retrouvent seules après la disparition de tous les hommes, victimes de la répression qui suivit le soulèvement républicain de 1851. Deux années passent dans l’attente et l’isolement. Elles font alors un serment si un homme vient, il sera leur mari commun, afin que la vie continue dans le ventre de chacune.

Une histoire sensible et touchante, où les mots et la musique se rencontrent pour parler de femmes, de solidarité et de transmission.

Extrait de L’Homme semence, un texte de Violette Ailhaud-Jean Darot

Par Marie Luce Pla comédienne-conteuse et Muriel Dupin harpiste à l’École municipale de musique de Tarnos.

Adulte, sur inscription.

RDV de 19h à 20h. .

Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Lecture musicale à la harpe

L’événement Lecture musicale à la harpe Ondres a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx