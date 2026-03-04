Lecture musicale « Des sons, des idées, des mots en liberté », Maison de L’Abbé Lemire, Hazebrouck

Lecture musicale « Des sons, des idées, des mots en liberté » Mardi 31 mars, 18h30 Maison de L’Abbé Lemire Nord

réservations conseillées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T18:30:00+02:00 – 2026-03-31T20:00:00+02:00

Fin : 2026-03-31T18:30:00+02:00 – 2026-03-31T20:00:00+02:00

Le trio Kaznuta a exploré la liberté sous toutes ses nuances. La lecture d’un Kasen laissera place à une vingtaine de textes portés par leurs sensibilités : la liberté de l’écolier, un détour par Bruxelles, un menu de vie en trois temps, ou un simple chant du possible… Les mots se poseront sur des guitares, une trompette, un kalimba pour une traversée légère et musicale.

Maison de L’Abbé Lemire 5 Ter Square Saint-Eloi – 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 31 23 89 »}]

Avec le Trio Kazenuta : Dorothée Dehaudt, Claire Heele, et Jean-Philippe Le Guevel !