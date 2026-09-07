Lecture musicale, Église de Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Nazaire-sur-Charente

Informations pratiques

Lecture musicale Samedi 19 septembre, 18h30 Église de Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime

Limité à 150 personnes. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

« Veillée du fleuve »

Mise en scène par Françoise Delrue, avec les voix de Murielle Colvez et Éric Ferret, autour de textes de Pierre Loti, Sylvaine Reyre, Yvan Maurer et Anita Warmel.

Avec l’accompagnement musical du quatuor à cordes L’Effet-Mer.

Église de Saint-Nazaire-sur-Charente Rue de l’église, 17780 Saint-Nazaire-sur-Charente Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Evolution du lieu depuis sa construction, en passant par la révolution française jusqu’à nos jours parking

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« Veillée du fleuve »

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