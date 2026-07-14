Lecture musicale. Espace snoezelen éphémère Médiathèque – Le Grand Logis Bruz
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque - Le Grand Logis · Bruz
Informations pratiques
Lecture musicale. Espace snoezelen éphémère Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 30 septembre, 10h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit. Sur réservation
Dans un cocon sensoriel spécialement aménagé, passez un moment de détente et laissez-vous bercer par des p’tits sons et des histoires douces.
A la Médiathèque en partenariat avec Musique sur la Rive Sud. Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
15 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-30T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-30T11:15:00.000+02:00
1
0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/lecture-musicale-espace-snoezelen-ephemere-2
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
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