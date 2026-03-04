Lecture musicale « La liberté dans tous les sens » — Printemps des Poètes, église saint-éloi, Hazebrouck
Lecture musicale « La liberté dans tous les sens » — Printemps des Poètes, église saint-éloi, Hazebrouck samedi 14 mars 2026.
Lecture musicale « La liberté dans tous les sens » — Printemps des Poètes Samedi 14 mars, 19h30 église saint-éloi Nord
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T19:30:00+01:00 – 2026-03-14T21:00:00+01:00
Fin : 2026-03-14T19:30:00+01:00 – 2026-03-14T21:00:00+01:00
Jean-Philippe Le Guevel et Dominique Evrard ont tissé un recueil mêlant prose et poésie : l’odeur de la liberté, la liberté d’une odeur… la liberté de l’âge, vieillir en liberté… D’autres surprises vous attendent. Les photos de Fredéric Evrard accompagneront les mots, portés par une touche musicale.
INFOS PRATIQUES
Samedi 14 mars à 19h30
Eglise St Eloi, chapelle St Anne à Hazebrouck
tout public || gratuit || entrée libre
église saint-éloi rue de l’Église, Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Et si on explorait la liberté à travers les 5 sens ? Avec Jean-Philippe Le Guevel et Dominique Evrard
coeur de flandre agglo // février 2026