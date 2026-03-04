Lecture musicale « La liberté dans tous les sens » — Printemps des Poètes, église saint-éloi, Hazebrouck

Lecture musicale « La liberté dans tous les sens » — Printemps des Poètes Samedi 14 mars, 19h30 église saint-éloi Nord

entrée libre

Jean-Philippe Le Guevel et Dominique Evrard ont tissé un recueil mêlant prose et poésie : l’odeur de la liberté, la liberté d’une odeur… la liberté de l’âge, vieillir en liberté… D’autres surprises vous attendent. Les photos de Fredéric Evrard accompagneront les mots, portés par une touche musicale.

église saint-éloi rue de l’Église, Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Et si on explorait la liberté à travers les 5 sens ? Avec Jean-Philippe Le Guevel et Dominique Evrard

