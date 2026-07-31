Lecture musicale la lumière en partage Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
vendredi 25 septembre 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Lecture musicale la lumière en partage
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Cette lecture musicale propose une immersion sensible dans l’intimité de Claude Monet et de Blanche Hoschedé-Monet, à travers leurs mots et les traces écrites de leur relation. Le spectacle s’appuie notamment sur des extraits du livre Deux remords de Claude Monet de Michel Bernard, mis en regard avec la correspondance reçue par Blanche Hoschedé-Monet. Ces lettres, adressées notamment par Georges Clemenceau, font entendre une relation profonde, faite d’admiration, de transmission et de complicité artistique. Entre lecture et musique, un dialogue se tisse entre peinture et sensation. Les paysages de Giverny, les Nymphéas et les jeux de lumière se déploient autrement par la voix, par le rythme, par le souffle. La musique accompagne et prolonge les mots, comme une vibration des toiles elles-mêmes. Cette lecture musicale est une invitation à entrer dans l’atelier intérieur de deux artistes, à ressentir leur passion pour la couleur et la lumière, et à faire l’expérience d’un regard qui transforme le monde.
Lecture-musicale proposée par les Rêves Indociles
Voix Esther Bastendorff
Musique Hugues Tabar-Nouval
Durée 30 minutes
Gratuit sur réservation .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05
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English : Lecture musicale la lumière en partage
L’événement Lecture musicale la lumière en partage Vernon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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