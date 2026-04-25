Lecture musicale – Paons par James Noël et Guillaume Hazebrouck Théâtre de l’Alliance française de Paris Paris

Dans le cadre de son cycle « Tout un monde en français », l’Alliance française de Paris propose une lecture musicale inédite avec James Noël, voix majeure de la poésie contemporaine, autour de son dernier recueil poétique salué par la critique, Paons (éd. Au Diable Vauvert), marquant un tournant exceptionnel dans sa création.

Entre souffle poétique et vibration musicale, il sera accompagné par le compositeur Guillaume Hazebrouck pour un rendez-vous intense, porté par une langue incandescente qui interroge le monde, le vivant et l’urgence d’écrire.

Un moment musical animé par Marjorie Bertin au Théâtre de l’Alliance française de Paris.

Tout un monde en français ! De Hanoi à Montréal en passant par Dakar ou Rio, retrouvez celles et ceux qui font vivre la langue française. L’Alliance française de Paris vous ouvre les portes d’un espace où parler français, c’est faire alliance : entre la France et le monde, entre les cultures et les continents.

Débats d’idées, spectacles et rencontres inédites… découvrez une saison culturelle où le français n’est pas seulement parlé, mais partagé.

En cas de difficulté ou pour toute question, contacter par email le service culturel de l’Alliance française de Paris.

Accompagné par le pianiste Guillaume Hazebrouck, James Noël vous présente Paons (éd. Au Diable Vauvert), son dernier recueil de poésie salué par la critique.

Le jeudi 28 mai 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

Réservation conseillée.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-29T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T19:30:00+02:00_2026-05-28T21:30:00+02:00

Théâtre de l’Alliance française de Paris 101 boulevard Raspail 75006 Paris

https://www.alliancefr.org/programmeculturel invitation@alliancefr.org



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