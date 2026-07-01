Lecture Mythologique au Kamishibaï + atelier dès 6 ans oute de feuguerolles Vieux
jeudi 16 juillet 2026 · oute de feuguerolles · Vieux
Informations pratiques
Vieux
Lecture Mythologique au Kamishibaï + atelier dès 6 ans
oute de feuguerolles Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Animation proposée dans le cadre de l’opération « partir en livre » !
Découvrir l’histoire d’un héros ou d’une héroïne de la mythologie grâce à une lecture au kamishibaï suivie d’un atelier créatif de fabrication d’un porte-clé inspiré des histoires écoutées !
Animation proposée dans le cadre de l’opération « partir en livre » !
Découvrir l’histoire d’un héros ou d’une héroïne de la mythologie grâce à une lecture au kamishibaï suivie d’un atelier créatif de fabrication d’un porte-clé inspiré des histoires écoutées !
Au programme du jeudi 9 juillet lecture de « Les amazones » et « Remus & Romulus » aux éditions Quelle histoire
Au programme du jeudi 16 juillet: lecture de « Orphée » et « Achille » aux éditions Quelle histoire
Informations pratiques:
durée 2h00, enfants dès 6 ans, gratuit, adulte accompagnateur obligatoire ;
Réservation obligatoire .
oute de feuguerolles Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
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English : Lecture Mythologique au Kamishibaï + atelier dès 6 ans
An activity organised as part of the “Partir en livre” initiative!
Discover the story of a mythological hero or heroine through a Kamishibai reading, followed by a creative workshop where you can make a key ring inspired by the stories you’ve heard!
L’événement Lecture Mythologique au Kamishibaï + atelier dès 6 ans Vieux a été mis à jour le 2026-06-30 par Calvados Attractivité
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