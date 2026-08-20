Lecture Nature : Histoires à grandes oreilles Maison Paris Nature Paris
mercredi 16 septembre 2026 · Maison Paris Nature · Paris
Informations pratiques
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Lecture pour enfants]
Chaque mois, la Maison Paris Nature propose des lectures d’histoires choisies dans la collection de la Bibliothèque nature. Ce mois-ci ce seront des histoires à grandes oreilles qui seront lues.
À destination des enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte (Inscription obligatoire pour chacun des participants).
Le mercredi 16 septembre 2026
de 15h30 à 16h15
gratuit Tout public. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-16T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T15:30:00+02:00_2026-09-16T16:15:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite
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