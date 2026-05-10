« Sans oublier qu’en plus c’est bien la fin du monde » est le premier recueil de Chloé Delaume.

« L’amour, par 64 fois j’y ai cru », a publié Chloé Delaume aux éditions de l’Ogre. Et, quelques mois après, le Castor astral éditait son premier recueil de poèmes, « Sans oublier qu’en plus c’est bien la fin du monde« . Tout de Chloé Delaume est là : la poésie, l’autofiction, le féminisme, la sororité, la quête de l’amour, et l’amour de la poésie, parce qu’« au début, il y a la poésie ».

« Avec sa langue inventive, elle dissèquent le vieux monde misogyne pour mieux en révéler les violences. Elle déconstruit le couple, le patriarcat et les violences sexistes et sexuelles. Ses poèmes sonnent alors comme une véritable ode à la rébellion contre une époque crépusculaire et à la sororité. »

« Sans oublier qu’en plus c’est bien la fin du monde » : Venez écouter Chloé Delaume lire ses poèmes.

Le samedi 06 juin 2026

de 17h30 à 18h15

gratuit

entrée libre

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:30:00+02:00_2026-06-06T18:15:00+02:00

Espace culturel 148, Studio 148 rue Paul Vaillant Couturier 94140 Alfortville

https://www.facebook.com/librairieletabli94/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/librairieletabli94/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/librairieletabli94/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Espace culturel 148, Studio et trouvez le meilleur itinéraire

