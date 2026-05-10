Lecture par Chloé Delaume de son premier recueil « Sans oublier qu’en plus c’est bien la fin du monde » Espace culturel 148, Studio Alfortville
Lecture par Chloé Delaume de son premier recueil « Sans oublier qu’en plus c’est bien la fin du monde » Espace culturel 148, Studio Alfortville samedi 6 juin 2026.
« Sans oublier qu’en plus c’est bien la fin du monde » est le premier recueil de Chloé Delaume.
« L’amour, par 64 fois j’y ai cru », a publié Chloé Delaume aux éditions de l’Ogre. Et, quelques mois après, le Castor astral éditait son premier recueil de poèmes, « Sans oublier qu’en plus c’est bien la fin du monde« . Tout de Chloé Delaume est là : la poésie, l’autofiction, le féminisme, la sororité, la quête de l’amour, et l’amour de la poésie, parce qu’« au début, il y a la poésie ».
« Avec sa langue inventive, elle dissèquent le vieux monde misogyne pour mieux en révéler les violences. Elle déconstruit le couple, le patriarcat et les violences sexistes et sexuelles. Ses poèmes sonnent alors comme une véritable ode à la rébellion contre une époque crépusculaire et à la sororité. »
« Sans oublier qu’en plus c’est bien la fin du monde » : Venez écouter Chloé Delaume lire ses poèmes.
Le samedi 06 juin 2026
de 17h30 à 18h15
gratuit
entrée libre
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T21:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:30:00+02:00_2026-06-06T18:15:00+02:00
Espace culturel 148, Studio 148 rue Paul Vaillant Couturier 94140 Alfortville
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