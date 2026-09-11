Lecture performée & exposition : Give it to me !, Le 106, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Le 106 · Rouen
Informations pratiques
Lecture performée & exposition : Give it to me ! Dimanche 20 septembre, 16h00 Le 106 Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026
Le 106 accueille l’artiste et autrice espagnole La Rata autour de son ouvrage Give it to me ! Sexe, femmes, musique. Une lecture performée ouvrira une exposition inspirée de son univers graphique. À travers une contre-histoire de la musique populaire, du blues au rap, La Rata met en lumière des artistes féminines souvent invisibilisées et valorise un héritage artistique essentiel à la mémoire collective.
-La Rata-
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Le 106 accueille l’artiste et autrice espagnole La Rata autour de son ouvrage Give it to me ! Sexe, femmes, musique. Une lecture performée ouvrira une exposition inspirée de son univers graphique. À …
©DR
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