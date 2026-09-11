Lecture performée & exposition : Give it to me !, Le 106, Rouen

Informations pratiques

Lecture performée & exposition : Give it to me ! Dimanche 20 septembre, 16h00 Le 106 Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

Le 106 accueille l’artiste et autrice espagnole La Rata autour de son ouvrage Give it to me ! Sexe, femmes, musique. Une lecture performée ouvrira une exposition inspirée de son univers graphique. À travers une contre-histoire de la musique populaire, du blues au rap, La Rata met en lumière des artistes féminines souvent invisibilisées et valorise un héritage artistique essentiel à la mémoire collective.

-La Rata-

Le 106 106 allée Francois Mitterrand, 76100 Rouen, France Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie https://www.le106.com/# [{« type »: « link », « value »: « https://le106.com/agenda/give-it-me »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 10 88 60 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Le 106 accueille l’artiste et autrice espagnole La Rata autour de son ouvrage Give it to me ! Sexe, femmes, musique. Une lecture performée ouvrira une exposition inspirée de son univers graphique. À …

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