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Lecture performée & exposition : Give it to me !, Le 106, Rouen

dimanche 20 septembre 2026 · Le 106 · Rouen

Lecture performée & exposition : Give it to me !, Le 106, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le 106
Adresse
106 allée Francois Mitterrand, 76100 Rouen, France
Ville
76100 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h.

Lecture performée & exposition : Give it to me ! Dimanche 20 septembre, 16h00 Le 106 Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

Le 106 accueille l’artiste et autrice espagnole La Rata autour de son ouvrage Give it to me ! Sexe, femmes, musique. Une lecture performée ouvrira une exposition inspirée de son univers graphique. À travers une contre-histoire de la musique populaire, du blues au rap, La Rata met en lumière des artistes féminines souvent invisibilisées et valorise un héritage artistique essentiel à la mémoire collective.
-La Rata-

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Le 106 accueille l’artiste et autrice espagnole La Rata autour de son ouvrage Give it to me ! Sexe, femmes, musique. Une lecture performée ouvrira une exposition inspirée de son univers graphique. À …

©DR

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