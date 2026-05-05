Lecture performée par Zahia Rahmani de « “Musulman“ roman » accompagnée par le compositeur Jean-Jacques Palix Jeudi 21 mai, 19h00 La compagnie, lieu de création Bouches-du-Rhône

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T19:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T19:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:30:00+02:00

Enfermée dans un camp du simple fait de ses origines musulmanes, la narratrice se souvient. Enfant, elle a été marquée par l’abandon de sa langue maternelle, le berbère, qu’elle parlait peut-être en Algérie pays où elle est née. Sa famille part vivre en France. Dans ce pays l’école l’instruit d’une nouvelle histoire dont elle ne fait partie et dans une autre langue.

Plus tard, elle devra apprendre à vivre avec une autre violence : le déni de la diversité de celui qu’on noie sous la figure générique du « Musulman ».

Cette femme, devenue adulte, étouffe. Acculée, elle tente de fuir. Mais la convulsion islamique qui agite le monde la rattrape. « Musulman » tu as été ! « Musulman » tu es ! Elle se retrouve prisonnière.

Dans ce texte inspiré et visionnaire, dont la première édition date de 2005, Zahia Rahmani témoigne de l’injonction qui nous est faite de coller à une identité prédéterminée et, plus largement, elle interroge la fabrication du paria.

Ce texte n’est pas sans faire échos à la violence qui depuis plus de trois décennies s’est abattue sur une zone géographique du monde dans laquelle musulmans et arabes vivent. Et pour lesquels des forces convergentes et antagonistes confondent et inversent volontairement les termes arabe/musulman/arabe comme ne faisant qu’un. Ainsi toute diversité est en ces territoires effacées. Inaudible. Pour quelles raisons ?

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Zahia Rahmani est écrivaine et historienne d’art de formation. Elle est l’auteur d’une trilogie Moze (2003), « Musulman » roman (2005) et France, récit d’une enfance (2006) aux éditions Sabine Wespieser. Ce dernier a obtenu le Prix de la traduction pour sa version anglaise parue aux éditions Yale University Press en 2016. Elle a reçu l’Albertine Book Price en 2020 pour son roman « Muslim »: A Novel paru aux éditions Deep Vellum, aux Etats-Unis. Responsable du domaine de recherche « Histoire de l’art mondialisée ? » à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), elle mène actuellement le programme « Paradis perdus » – Colonisation des paysages et destruction des éco-anthroposystèmes, dédié à l’émergence des corpus iconographiques et textuels des zones Caraïbes et Océanienne. En 2010 elle avait inauguré avec un collectif de jeunes chercheurs internationaux et commissaires d’expositions, le programme de rencontres « Observatoire : Global Art Prospective », et initié le projet de recherche et d’exposition dédiés à la généalogie, à l’émergence et au recensement de centaines de revues critiques et culturelles non-européennes. Ce dernier se présente à la fois sous la forme d’une base de données consacrée à l’indexation de quelques mille revues titrée, sismo.inha.fr et d’une installation audio-visuelle intitulée, Sismographie des luttes – Vers une histoire globale des revues critiques et culturelles. Elle a été présentée dans des lieux majeurs de l’art contemporain. Notamment en 2018 et 2019 à RAW Material Company, Dakar ; Kulte – Center for Contemporary Art à Rabat, La Compagnie, Marseille et à la Gallatin Gallery, Université de New-York. En 2020 et 2021, aux Abattoirs de Toulouse ; à l’Alliance française de Cali en Colombie ; au Beirut Art Center au Liban et au Dakha Art Summit « Seismic Movements », au Bengladesh. En 2022 et 2023 au MNAM Centre Georges Pompidou à Paris, au Middelheim Museum à Anvers dans le cadre de l’exposition, « Congoville » et Carnegie Museum of Art de Pittsburg dans le cadre de la 58th Carnegie International. De 2024 à 2025 au Zeitz Mocaa, Cap Town, Afrique du Sud.

Elle a initié en 2012, le programme de recherche et de rencontres, « Made in Algeria – Généalogie d’un territoire », consacré à l’invention cartographie et la captation coloniale qui a donné lieu en collaboration avec le Département des Cartes et Plans de la BNF, à un catalogue et une exposition d’envergure, au Mucem en 2016 avec un workshop à la Compagnie, Marseille.

https://www.swediteur.com/auteur/zahia-rahmani/

https://www.inha.fr/recherche/projets/histoire-art-mondialisee/paradis-perdus/

https://www.inha.fr/recherche/projets/histoire-art-mondialisee/sismographie-luttes/

https://www.inha.fr/recherche/projets/histoire-art-mondialisee/made-in-algeria/

Jean Jacques Palix est compositeur, arrangeur, scénographe sonore pour des installations, collecteur et archiviste de musiques rares, chasseur de sons. À la suite de ses années de productions radiophoniques à France Culture puis à Radio Nova dont il fut un des fondateurs en 81, il crée en 1985 sa structure indépendante Tapage Atypique, puis, en 1991, le label de disques Song Active, pour répondre à son désir d’un studio ouvert aux rencontres artistiques, musicales et sonores.

Il compose les musiques pour de nombreux chorégraphes, ainsi que pour des films d’artistes et documentaires. En 2002, il réalise de nombreux films parmi lesquels ”Conférence sur rien” autour d’une lecture d’Eve Couturier, d’après ”Lecture on nothing” de John Cage. En 2007, il crée 16’33’’, 33 hommages de 30’’ à 33 compositeurs pour la galerie IN SITU/Fabienne Leclerc à Paris. En 2009, il réalise le film ”Ce disque est le même que l’autre” diffusé dans des festivals internationaux (Rotterdam International Film Festival, Tribeca Film Festival …). En 2010, il est co-commissaire de l’exposition ”Cornelius Cardew et la liberté de l’écoute” (Brétigny sur Orge, Stuttgart, Culturgest Porto) et dirige les performances sonores de ”The living Currency” à Varsovie et à la biennale de Berlin. En 2013, il compose le Hörspiel ”TPNY Memory” sur un livret de Leyli Daryoush (diffusion France Culture). Il a collaboré avec Bruce Russell, Jean François Pauvros, David Linton, David Coulter, Alastair Galbraith, Vincent Segal, Paul Collins…

http://jjpalix.free.fr/bio-Palix.htm

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https://beyond-the-coda.blogspot.com

La compagnie, lieu de création 19 rue Francis de Pressensé 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491900426 https://la-compagnie.org https://www.instagram.com/lacompagnie_belsunce_/ [{« link »: « http://sismo.inha.fr »}, {« link »: « https://www.swediteur.com/auteur/zahia-rahmani/ »}, {« link »: « https://www.inha.fr/recherche/projets/histoire-art-mondialisee/paradis-perdus/ »}, {« link »: « https://www.inha.fr/recherche/projets/histoire-art-mondialisee/sismographie-luttes/ »}, {« link »: « https://www.inha.fr/recherche/projets/histoire-art-mondialisee/made-in-algeria/ »}, {« link »: « http://jjpalix.free.fr/bio-Palix.htm »}, {« link »: « http://jjpalix.free.fr/news.htm »}, {« link »: « https://beyond-the-coda.blogspot.com »}] Depuis 1990 les activités du lieu de création la compagnie participent d’une volonté de « brouiller les frontières sociales inséparables des pratiques et des savoirs ».

(Bourdieu sur le tombeau de Foucault)

C’est au sein du quartier carrefour de Belsunce (un tout-monde) que les artistes esquissent et élaborent avec les habitant.e.s, humain.es et non-humain.es, continuellement, un monde propre, à travers un maillage du passé et du futur, à partir de couleur, d’image, de son, de tissu…

Ces mots de Dénètem Touam Bona sont à la charnière des pratiques et du vivant que nous brassons :

« nos utopies concrètes et nos chimères actives n‘ont pas pour vocation à valider des états de fait (des „vérités objectives“) – un présent souvent intolérable – mais à esquisser des futurs insoupçonnables.» Métro : 1 et 2 stations Saint-Charles, Colbert, Jules Guesde

Tram : 1 et 2 station Alcazar

horaires des expositions : du mercredi au samedi de 14h à 19h, entrée libre et sur rendez vous pour les visites de groupes

horaires de bureaux : du mardi au vendredi de 10h à 17h

Saison Méditerranée 2026

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