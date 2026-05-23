LECTURE – « Soline Danse », Armelle Gouget Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour la danse et sait qu’elle veut en faire son métier. À huit ans, son échec au concours d’entrée de l’École de danse de l’Opéra de Paris marque une première fissure. Soline ne lâche rien : elle redouble d’exigence, façonne son corps et repousse ses limites, quitte à mettre sa santé en danger. Sans s’en rendre compte, ses parents passent à côté de son mal-être qui s’aggrave. Soline sera danseuse ! Et si son équilibre se trouvait désormais ailleurs que dans la danse ?

Armelle Gouget met en mots, avec humour et pudeur, son expérience intime d’ancienne danseuse classique contrainte d’interrompre sa carrière. Pascal Sangla accompagne cette lecture en musique, dans une pièce drôle et pleine d’espoir.

Soline Danse retrace le parcours de Soline, de l’enfance à l’âge adulte. Élevée dans une famille d’artistes, guidée par la sensibilité et la fantaisie, elle semble grandir portée par le soutien et l’amour de ses proches.

Le vendredi 11 septembre 2026

de 16h30 à 17h35

gratuit

Entrée Libre

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T19:30:00+02:00

fin : 2026-09-11T20:35:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T16:30:00+02:00_2026-09-11T17:35:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/soline-danse/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



Afficher la carte du lieu Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare et trouvez le meilleur itinéraire

