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Lecture spectacle « Au nom de la mère » La Petite Cure (café associatif) Nantes

Lecture spectacle « Au nom de la mère » La Petite Cure (café associatif) Nantes

Lecture spectacle « Au nom de la mère » La Petite Cure (café associatif) Nantes dimanche 24 mai 2026.

Lieu : La Petite Cure (café associatif)

Adresse : 8 boulevard du manoir Saint-Lô 44300

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Spectacle au chapeau

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 14:00 –
Gratuit : non Spectacle au chapeau Tout public 

 » Au nom de la mère » célèbre avec malice et émotion les tribulations d’une famille détonante, à la fois attachante et délicieusement irrévérencieuse.A travers une mosaïque d’anecdotes savoureuses, cette lecture spectacle tisse un récit vibrant d’humanité où l’humour, la tendresse et une pointe d’insolence composent un hymne à la vie, aussi drôle que touchant. »

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300


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