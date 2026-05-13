Lecture spectacle « Au nom de la mère » La Petite Cure (café associatif) Nantes
Lecture spectacle « Au nom de la mère » La Petite Cure (café associatif) Nantes dimanche 24 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 14:00 –
Gratuit : non Spectacle au chapeau Tout public
» Au nom de la mère » célèbre avec malice et émotion les tribulations d’une famille détonante, à la fois attachante et délicieusement irrévérencieuse.A travers une mosaïque d’anecdotes savoureuses, cette lecture spectacle tisse un récit vibrant d’humanité où l’humour, la tendresse et une pointe d’insolence composent un hymne à la vie, aussi drôle que touchant. »
La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300
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