Lecture théâtrale de « L’Étranger » d’Albert Camus, Cercle Culturel Languedocien, Montpellier

Informations pratiques

Lecture théâtrale de « L’Étranger » d’Albert Camus Samedi 19 septembre, 16h00 Cercle Culturel Languedocien Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Lecture théâtrale de L’Étranger d’Albert Camus

Avec Emmanuel Franval, comédien, accompagné à la harpe par Martine Flaissier.

Publié en 1942, L’Étranger occupe une place essentielle dans l’œuvre d’Albert Camus. Avec Le Mythe de Sisyphe, le roman constitue l’un des premiers grands jalons de sa réflexion sur l’absurde. À travers le personnage de Meursault, homme ordinaire détaché des conventions sociales et incapable de feindre des sentiments qu’il n’éprouve pas, Camus interroge la condition humaine face à l’absence de sens évident du monde.

Condamné autant pour son indifférence apparente à la mort de sa mère que pour le meurtre qu’il a commis, Meursault devient une figure emblématique de la solitude, du rapport à la justice, de la vérité de l’être et de la confrontation à la mort.

Par son style sobre, ses phrases courtes et son ton neutre, L’Étranger rompt avec les traditions psychologiques du XIXe siècle et marque profondément la littérature moderne.

Né en avril 1952 à Bordeaux, Emmanuel Franval a suivi des études littéraires et de sciences de l’éducation, ainsi que trois années de formation théâtrale au conservatoire de Bordeaux. Comédien de théâtre entre Paris et Marseille, il a interprété une centaine de pièces, de Molière, Racine, Ionesco, Labiche, Courteline, Brisville, Brecht ou encore Anouilh. Entre 1995 et 1996, il adapte deux romans d’Hervé Guibert consacrés au sida sous le titre Le Sang démasqué, spectacle qu’il interprète une centaine de fois.

Cercle Culturel Languedocien 2546 avenue de Maurin 34000 Montpellier Montpellier 34009 Croix d’Argent Hérault Occitanie

Lecture théâtrale de « L’Étranger » d’Albert CAMUS

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