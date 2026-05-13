Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit. Billetterie en ligne.

Les 12 élèves de cycle 3 théâtre du Conservatoire de Nantes présentent une lecture théâtralisée sur l’œuvre « ADN » de l’auteur britannique Dennis Kelly. ADN (Acide désoxyribonucléique) met en scène des rapports de force cruels. Une bande d’adolescents s’isole en forêt pour torturer l’un des leurs, avant de commettre l’irréparable. Entre culpabilité, remords et terreur, le groupe devra multiplier les ruses pour échapper à toute suspicion et faire face à l’inquiétant cours des choses.L’auteur britannique Dennis Kelly, héritier du courant « IN YER FACE » fait naître une langue nerveuse, tendue, ludique, joueuse, et malgré le propos « trash », l’humour est toujours présent, acide, surprenant. Le propos est accessible, les personnages bizarrement attachants, l’humanité dévoilée au scalpel. Avec les élèves de cycle 3 théâtre du Conservatoire de Nantes. Mise en lecture : Anne Rauturier.Tout public à partir de 14 ans. La lecture sera suivie d’un temps d’échange sur la proposition artistique et sur l’offre de formation théâtre du Conservatoire de Nantes (stages initiation, stages Cycle 1 et formation Cycle 3).

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://www.billetweb.fr/adn-lecture-theatralise



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