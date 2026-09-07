Lecture théâtralisée au Théâtre de Haguenau, Théâtre de Haguenau, Haguenau

Informations pratiques

Lecture théâtralisée au Théâtre de Haguenau Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Théâtre de Haguenau Bas-Rhin

Spectacle limité à 50 places par séance dont 30 places sur inscription sur le site internet Mes Services. Durée de la lecture : 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

La compagnie Sémaphore, en résidence à Haguenau, vous accueille sur la scène du Théâtre et vous invite à entendre un texte sur le thème : Patrimoine du futur. Si faire partie du patrimoine, c’est être les descendants du passé et tenir toujours debout, alors nous sommes le patrimoine. Quels fragments du temps présent voulons-nous sauver pour l’avenir ?

Théâtre de Haguenau 1 place du Maire Guntz, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388906964 https://relais-culturel-haguenau.com [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.agglo-haguenau.fr/manifestations/s-inscrire-aux-journees-du-patrimoine/ »}] Théâtre élevé entre 1842 et 1846 dans le style néo-classique.

La compagnie Sémaphore, en résidence à Haguenau, vous accueille sur la scène du Théâtre et vous invite à entendre un texte sur le thème : Patrimoine du futur. Si faire partie du patrimoine, c’est les…

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