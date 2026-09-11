Lecture : Ursula K. Le Guin : une voix des femmes, Librairie Le Garage Hermétique, Luc-sur-Mer

Informations pratiques

Lecture : Ursula K. Le Guin : une voix des femmes Samedi 19 septembre, 19h00 Librairie Le Garage Hermétique Calvados

https://linktr.ee/legaragehermetique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:40:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Figure majeure de la science-fiction et essayiste américaine, Ursula K. Le Guin a renouvelé notre manière de penser le pouvoir, le genre et les récits. Mêlant narration et création sonore, cette lecture fait entendre ses textes féministes, dans lesquels elle déconstruit les figures héroïques et patriarcales, interroge les représentations dominantes et défend l’autonomie des femmes, notamment leur droit à disposer de leur corps. Une invitation à découvrir la force politique et émancipatrice de sa pensée.

-Amavada-

Librairie Le Garage Hermétique 5 rue de la Brèche-Marais, 14530 Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 45 75 30 14 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

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