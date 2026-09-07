Lecture vivante : les 80 ans du Petit Prince, Au Petit Léon, Saint-Amour

Informations pratiques

Lecture vivante : les 80 ans du Petit Prince Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Au Petit Léon Jura

Participation attendue (10€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dessine-moi un mouton — une journée de lecture vivante

En 2026, Le Petit Prince fête les 80 ans de sa première édition. Traduite en plus de 500 langues et dialectes, l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry est le livre le plus traduit au monde après la Bible. Son histoire est intimement liée à Saint-Amour : c’est ici que Léon Werth, ami de l’auteur, trouve refuge pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est à lui, « quand il était petit garçon », que Saint-Exupéry dédie son conte. Cette amitié, restée vivace dans la mémoire des Saint-Amouriens, a inspiré le nom de la librairie Au petit Léon, qui porte aujourd’hui ce projet.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la librairie Au petit Léon propose une déambulation artistique dans les lieux emblématiques de la ville, portée par la compagnie Passe-Montagne. Trois comédiens et un musicien font résonner des extraits du Petit Prince à la médiathèque, rue du Puits, au jardin des amoureux et à la Tour Guillaume, avant de rejoindre la librairie pour un apéritif partagé.

Trois déambulations : départ Médiathèque Firmin Gémier, arrivée à la librairie

Inscription conseillée, tout public

Apéritif/goûter partagé à l’issue de chaque déambulation

Au Petit Léon 11, rue Sainte-Marie 39160 SAINT-AMOUR Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384255837 https://aupetitleon.com [{« type »: « email », « value »: « contact@aupetitleon.com »}]

Dessine-moi un mouton — une journée de lecture vivante

©Au Petit Léon