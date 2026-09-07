Lectures à la bibliothèque, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac
mercredi 4 novembre 2026 · Bibliothèque Pablo Neruda · Pessac
Informations pratiques
Lectures à la bibliothèque Mercredi 4 novembre, 10h00 Bibliothèque Pablo Neruda Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T10:00:00+01:00 – 2026-11-04T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T10:00:00+01:00 – 2026-11-04T11:30:00+01:00
Renseignements : Bibliothèque Pablo Neruda – 05 57 93 67 20 – mediatheques@mairie-pessac.fr
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Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 20 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d’un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.
Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire
Un moment privilégié proposé par les bibliothécaires de Pablo Neruda pour écouter et partager des histoires.
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