Lectures à l’occasion du Printemps africain, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Lectures à l’occasion du Printemps africain Vendredi 24 avril, 12h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T12:30:00+02:00 – 2026-04-24T13:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T12:30:00+02:00 – 2026-04-24T13:30:00+02:00

Dans le cadre d’un rendez-vous Midi-Sandwich, les bibliothécaires vous proposent un temps de lecture et d’évasion littéraire. Elles vous invitent à un voyage à travers des textes évoquant le Maghreb, le Machrek et l’Égypte — une traversée sensible entre voix, paysages et imaginaires.

Lecture suivie d’un échange convivial autour de bouchées aux saveurs orientales.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

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