Lectures à voix haute Médiathèque Violette Leduc Paris

La médiathèque Violette Leduc vous invite à partager

un moment pour lire et écouter des textes de votre choix (prose, poésie,

théâtre…) à voix haute.

Ouvert à tous les amoureux de la lecture, débutants ou

confirmés, quel que soit votre âge.

Venez faire passer l’émotion en nous présentant vos coups de

cœur, nous vous attendons nombreux !

Venez partager un moment pour lire et écouter des textes à voix hautes !

Le samedi 30 mai 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit

Entrée libre

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T11:30:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris



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