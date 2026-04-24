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Lectures à voix haute Médiathèque Violette Leduc Paris

Lectures à voix haute Médiathèque Violette Leduc Paris

Lectures à voix haute Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Violette Leduc

Adresse : 18 rue Faidherbe

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : <p>Entrée libre</p>

La médiathèque Violette Leduc vous invite à partager
un moment pour lire et écouter des textes de votre choix (prose, poésie,
théâtre…) à voix haute.

Ouvert à tous les amoureux de la lecture, débutants ou
confirmés, quel que soit votre âge.

Venez faire passer l’émotion en nous présentant vos coups de
cœur, nous vous attendons nombreux !

Venez partager un moment pour lire et écouter des textes à voix hautes !
Le samedi 30 mai 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit

Entrée libre

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T11:30:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe  75011 Paris


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