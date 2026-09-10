Lectures artistiques à 1 voix, Jardin des plantes, Lille
dimanche 25 octobre 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Lectures artistiques à 1 voix Dimanche 25 octobre, 10h00 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T12:00:00+01:00
Fin : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T12:00:00+01:00
Entre lectures envoûtantes, ambiances mystérieuses et créations artistiques, venez partager un moment hors du temps, peuplé de créatures fantastiques, de citrouilles, de sorcières et de douceur automnale. Dans une atmosphère magique et chaleureuse pour tous.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France
Laissez-vous emporter dans un univers où les histoires prennent vie…
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