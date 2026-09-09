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Lectures aux tout-petits, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Lectures aux tout-petits, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Lectures aux tout-petits Samedi 10 octobre, 10h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T10:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T10:30:00+02:00

Histoires et comptines pour s’amuser… Parents et enfants sont invités à partager un moment de jeux et de lecture.

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Événement des bibliothèques de Marseille

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