Lectures aux tout-petits, Bmvr Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Lectures aux tout-petits Samedi 3 octobre, 10h00 Bmvr Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Histoires et comptines pour s’amuser… Parents et enfants sont invités à partager un moment de jeux et de lecture.

Bmvr Alcazar 23 Rue de la providence 13001 Marseille Marseille 13013 13th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0491559000 »}]

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