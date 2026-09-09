Lectures Bébé bouquine, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Bordeaux-Lac · Bordeaux
Informations pratiques
Lectures Bébé bouquine Mercredi 23 septembre, 11h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T11:00:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T11:00:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00
La bibliothèque Bordeaux-Lac est heureuse de vous proposer une séance de lecture « Bébé bouquine » pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, le mercredi 23 septembre à partir de 11h.
Venez nombreuses et nombreux découvrir et savourer les plus belles histoires choisies pour cette matinée magique.
Sur inscription en famille, auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures pour enfants en famille Lectures Enfants
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