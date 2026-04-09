Langres

Lectures, Comptines et Jeux de Doigts Mots des Marmots

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Il n’est jamais trop tôt pour partager un moment privilégié avec votre tout-petit autour d’histoires, de comptines et de jeux de doigts dans une bulle douillette à l’Espace Jeunesse.

Pour les tout-petits de 0 à 3 ans

Durée 30 min

Gratuit .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Lectures, Comptines et Jeux de Doigts Mots des Marmots Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres