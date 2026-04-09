Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lectures, Comptines et Jeux de Doigts Mots des Marmots Langres

Lectures, Comptines et Jeux de Doigts Mots des Marmots Langres samedi 27 juin 2026.

Adresse : Médiathèque Marcel-Arland

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Lectures, Comptines et Jeux de Doigts Mots des Marmots

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Tout public
Il n’est jamais trop tôt pour partager un moment privilégié avec votre tout-petit autour d’histoires, de comptines et de jeux de doigts dans une bulle douillette à l’Espace Jeunesse.
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans
Durée 30 min
Gratuit   .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00  bibliotheque.arland@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lectures, Comptines et Jeux de Doigts Mots des Marmots Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Langres (Haute-Marne)