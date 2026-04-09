Lectures, Comptines et Jeux de Doigts Mots des Marmots Langres
Lectures, Comptines et Jeux de Doigts Mots des Marmots Langres samedi 27 juin 2026.
Langres
Lectures, Comptines et Jeux de Doigts Mots des Marmots
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Tout public
Il n’est jamais trop tôt pour partager un moment privilégié avec votre tout-petit autour d’histoires, de comptines et de jeux de doigts dans une bulle douillette à l’Espace Jeunesse.
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans
Durée 30 min
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Lectures, Comptines et Jeux de Doigts Mots des Marmots Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
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