Lectures conférencées à l’appartement natal de Stendhal, par l’association Stendhal, Appartement natal de Stendhal, Grenoble

Lectures conférencées à l’appartement natal de Stendhal, par l’association Stendhal 19 et 20 septembre Appartement natal de Stendhal Isère

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les membres de l’association Stendhal et des Amis du musée Stendhal vous ouvrent les portes de l’appartement natal de l’écrivain pour partager avec vous quelques lectures choisies de son récit autobiographique : Vie de Henry Brulard.

Appartement natal de Stendhal 14 Rue Jean-Jacques Rousseau, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 33438372083 https://musee-stendhal.bm-grenoble.fr L’appartement du docteur Gagnon, grand-père maternel de Stendhal, constitue la pierre angulaire du musée Stendhal en réseau. Réhabilité en 2012, sa conception architecturale et sa muséographie font revivre auprès du grand public l’appartement dans lequel se sont éveillés le cœur et l’esprit du futur écrivain.

L’appartement comprend le grand salon à l’italienne, le cabinet d’histoire naturelle, le cabinet d’étude ou « cabinet d’été », la chambre d’hôte, et la terrasse agrémentée d’une pergola orientalisante, plus connue sous le nom de « treille de Stendhal ».

Les membres de l’association Stendhal et des Amis du musée Stendhal vous ouvrent les portes de l’appartement natal de l’écrivain pour partager avec vous quelques lectures choisies de son récit Vie de…

© musée Stendhal – ville de Grenoble