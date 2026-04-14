Lectures d’albums, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
Lectures d’albums, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes samedi 20 juin 2026.
Lectures d’albums Samedi 20 juin, 11h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Des lectures sur le thème des petits et grands héros dans le cadre de Partir en livre
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
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