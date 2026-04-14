Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Lectures d’albums Samedi 20 juin, 16h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Lectures d’histoires mettant à l’honneur la diversité et le droit à la différence dans le cadre du Mois des Fiertés.

À partir de 4 ans

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures d’histoires mettant à l’honneur la diversité et le droit à la différence dans le cadre du Mois des Fiertés