Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes samedi 20 juin 2026.
Lectures d’albums Samedi 20 juin, 16h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T16:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T16:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00
Lectures d’histoires mettant à l’honneur la diversité et le droit à la différence dans le cadre du Mois des Fiertés.
À partir de 4 ans
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’histoires mettant à l’honneur la diversité et le droit à la différence dans le cadre du Mois des Fiertés
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