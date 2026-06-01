Lectures dans le noir, Jardin de l’abbaye de l’Escaladieu, Bonnemazon

Lectures dans le noir Dimanche 7 juin, 16h00 Jardin de l’abbaye de l’Escaladieu Hautes-Pyrénées

5€/adulte, 2€/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Comment percevoir un jardin, une rivière, l’eau, sans faire appel à la vue ?

Laissez-vous guider dans une expérience sensorielle singulière avec des lectures les yeux bandés, proposées par le Comité des Hautes-Pyrénées de l’association Valentin Haüy, en lien avec l’exposition « Le chant de l’eau ».

Privé de la vue, l’esprit s’ouvre autrement : les mots deviennent paysages, les sons prennent relief, les sensations s’intensifient. Une invitation à explorer le jardin et l’eau par l’imaginaire, l’écoute et les émotions.

Jardin de l’abbaye de l’Escaladieu Route de Bagnères, 65130 Bonnemazon Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 31 74 39 50 http://www.abbaye-escaladieu.fr Au pied du château de Mauvezin, l’abbaye s’étend sur un domaine public de 3 ha comprenant une église abbatiale, une salle capitulaire, un chauffoir et un scriptorium, le tout accompagné de vastes jardins à l’image de l’architecture de l’abbaye. Simples et sobres, plantés de buis centenaires et d’essences d’arbres remarquables, vous pourrez retrouver des chênes pédonculés fastigiés, des catalpas, des magnolias et de nombreux fruitiers. Une bande de plantes aromatiques complète cet espace, de même que des carrés de légumes anciens ponctués de vivaces. A 64, sortie 14 Tournay en venant de Tarbes/Pau ou sortie 15 Capvern depuis Toulouse, route de Bagnères-de-Bigorre. Parking, animaux non admis.

Comment percevoir un jardin, une rivière, l’eau, sans faire appel à la vue ?

© AVH65