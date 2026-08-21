Lectures dans le noir, Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Lectures dans le noir Samedi 3 octobre, 18h00, 19h00 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord

Réservation conseillée. Tout public à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Venez vous plonger dans le noir et laissez vous bercer par la magie des mots lors d’une lecture à la frontière du réel et de l’imaginaire.

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50 [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]

Venez vous plonger dans le noir et laissez vous bercer par la magie des mots lors d’une lecture à la frontière du réel et de l’imaginaire.

©Médiathèque André Malraux