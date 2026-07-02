Lectures dansées – Au cœur de la forêt, Centre culturel Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Lectures dansées – Au cœur de la forêt 20 novembre 2026 – 24 avril 2027 Centre culturel Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T10:00:00+01:00

Fin : 2027-04-24T10:30:00+02:00 – 2027-04-24T11:00:00+02:00

Une invitation à partager un moment poétique de littérature dansée, pour éveiller l’imaginaire et sensibiliser les plus jeunes aux livres et à la danse.

En écho à l’exposition “Białowieża, la forêt vivante de Lech et Simona”, et à partir d’albums jeunesse abordant la thématique de la forêt, Caroline Dassieu et Angie Larqué proposent une création mêlant chorégraphie et texte.

Un dispositif ouvert aux 3-5 ans dans le cadre scolaire et hors scolaire.

Exposition multi-sites : centre culturel Saint-Cyprien, bibliothèque Cartailhac du Muséum, Jardin royal, berges de la Garonne).

Centre culturel Saint-Cyprien 56 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0561222777 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-saint-cyprien https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien;https://www.instagram.com/centreculturelsaintcyprien/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 27 77 »}] Equipement culturel de la ville de Toulouse, le centre culturel Saint-Cyprien, situé au cœur du quartier dynamique éponyme, œuvre depuis plus de 40 ans pour un accès large et inclusif à la culture, en favorisant la rencontre entre les artistes, les œuvres et les publics.

Sa programmation pluridisciplinaire – expositions, spectacles et pratique artistique (photographie, danse, arts plastiques) – conjugue exigence artistique et ouverture, et s’adresse à des publics de tous horizons. Metro ligne A station Saint-Cyprien République

Bus ligne 13, 14, 66

Parking Saint-Cyprien République

Stations VéloToulouse à proximité

Une invitation à partager un moment poétique de littérature dansée, pour éveiller l’imaginaire et sensibiliser les plus jeunes aux livres et à la danse.

©atelier_danse_ccstcyprien