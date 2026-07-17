Lectures d’histoires pour les 3-8 ans, Médiathèque de Tercé, Tercé
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Tercé · Tercé
Informations pratiques
Lectures d’histoires pour les 3-8 ans Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque de Tercé Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Des lectures à voix haute pour découvrir le plaisir des livres, pour goûter à de nouvelles histoires, des histoires merveilleuses, effroyables, magiques, drôles…
Médiathèque de Tercé 2 place marie Chagnon Tercé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 03 02 35 https://bm-terce.departement86.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064906621972 Parking. Bâtiment de plain pied, climatisé.
Biblis en folie 2026
©mediathequeterce
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