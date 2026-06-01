Plongée dans l’Histoire : balade sur la ligne de démarcation, Musée : « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale », Tercé

Plongée dans l’Histoire : balade sur la ligne de démarcation Dimanche 20 septembre, 09h00 Musée : « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale » Vienne

Gratuit. Entrée libre. Départ 9h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Sur les traces de la ligne de démarcation – Balade historique à Tercé

‍♂️ Visite guidée – Durée : 2h30

Promenez-vous sur l’ancienne ligne de démarcation qui traversait la commune de Tercé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Laissez-vous guider à travers cette balade commentée, ponctuée de documents d’archives et de récits historiques, pour mieux comprendre les événements liés à cette frontière intérieure qui a marqué durablement le territoire.

️ En complément, terminez votre découverte par une visite du musée consacré à cette période.

Une immersion vivante et documentée dans l’histoire locale de la guerre.

Musée : « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale » 4 route de Chauvigny, 86800 Tercé Tercé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 81 43 73 17 http://www.vrid-memorial.com/afficher/rubrique/107/musee.html Le musée aborde les thèmes de l’entrée en guerre, de la vie quotidienne, de la Résistance et du maquis, de la déportation et de la libération.

140 m2 d’exposition avec 64 panneaux thématiques et 25 vitrines qui rassemblent plus de 300 pièces : armes, masques à gaz, uniformes, objets de la vie quotidienne, parachutes… Parking de plain-pied.

Promenez-vous sur la ligne de démarcation qui traversait la commune de Tercé pendant la Seconde Guerre mondiale !

©VAPRVM