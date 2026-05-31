Voyagez dans la « Vienne de la Seconde Guerre mondiale », Musée : « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale », Tercé

Voyagez dans la « Vienne de la Seconde Guerre mondiale » 19 et 20 septembre Musée : « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale » Vienne

Gratuit. Sans réservation. Visite libre, les bénévoles pourront répondre à vos questions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous guider à travers un parcours muséographique retraçant les grands moments de la Seconde Guerre mondiale dans la Vienne.

Scènes reconstituées, témoignages poignants et objets d’époque vous plongeront au cœur de l’Histoire, pour mieux comprendre les événements vécus localement durant ce conflit mondial.

Une immersion sensible et documentée dans la mémoire du territoire.

️ Visite libre, les bénévoles pourront répondre à vos questions !

Nouveauté 2026 : Un parcours d’énigmes interactif pour visiter le musée autrement. À faire en famille, entre amis ou même en solo. Un téléphone, un peu de curiosité… et c’est parti ! Au programme : 3 niveaux (débutant, explorateur, expert). À partir de 8 ans.

Musée : « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale » 4 route de Chauvigny, 86800 Tercé Tercé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 81 43 73 17 http://www.vrid-memorial.com/afficher/rubrique/107/musee.html Le musée aborde les thèmes de l’entrée en guerre, de la vie quotidienne, de la Résistance et du maquis, de la déportation et de la libération.

140 m2 d’exposition avec 64 panneaux thématiques et 25 vitrines qui rassemblent plus de 300 pièces : armes, masques à gaz, uniformes, objets de la vie quotidienne, parachutes… Parking de plain-pied.

Laissez-vous guider et suivez le parcours muséographique retraçant le déroulement des évènements de la Seconde Guerre mondiale dans la Vienne.

©Tercé