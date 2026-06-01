Visite libre : qu’est-ce que c’est, un four à chaux?, Four à chaux de Tercé, Tercé

Visite libre : qu’est-ce que c’est, un four à chaux? 19 et 20 septembre Four à chaux de Tercé Vienne

Gratuit. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Four à chaux de Tercé – Un patrimoine restauré à découvrir

Découvrez le four à chaux de Tercé, restauré par l’association VAPRVM (Valorisation et Animation du Patrimoine Rural en Vienne et Moulière) et la commune de Tercé, propriétaire des lieux.

Une visite libre (panneau explicatif) pour comprendre le fonctionnement de ce four du XIXᵉ siècle, son rôle dans l’histoire locale, et les savoir-faire liés à la production de chaux.

Un témoignage rare du patrimoine rural et industriel.

Four à chaux de Tercé Route de Saint-Martin La Rivière – RD89, 86800 Tercé Tercé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 56 81 39 Four à chaux du milieu du XIXe siècle, situé dans un petit bois aménagé, à proximité du manoir de la Thibaudière. RD89.

Venez observer un four à chaux du XIXe siècle et comprendre son fonctionnement.

©Tercé