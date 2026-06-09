Lectures enfant Château-Renard
Lectures enfant Château-Renard samedi 11 juillet 2026.
Château-Renard
Lectures enfant
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez vous installer confortablement à l’intérieur pour un moment de douceur et d’émerveillement, le temps de quelques lectures enchantées.
Venez vous installer confortablement à l’intérieur pour un moment de douceur et d’émerveillement, le temps de quelques lectures enchantées. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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English :
Come and make yourself comfortable inside for a moment of softness and wonder, the time for a few enchanting readings.
L’événement Lectures enfant Château-Renard a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO
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