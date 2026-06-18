Lectures estivales et familiales Place du Mézenc Les Estables
Lectures estivales et familiales Place du Mézenc Les Estables mercredi 22 juillet 2026.
Les Estables
Lectures estivales et familiales
Place du Mézenc Bibliothèque Les Estables Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-22 11:45:00
Date(s) :
2026-07-22
Lectures à destination des enfants et des familles d’une durée moyenne de 40 minutes. Thème Montagnes
.
Place du Mézenc Bibliothèque Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01 ece.lemonastier@gmail.com
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English :
Readings for children and families, with an average length of 40 minutes. Theme: Mountains
L’événement Lectures estivales et familiales Les Estables a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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