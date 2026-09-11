Lectures et atelier à la bibliothèque pour les enfants de 6 à 10 ans, FRAC – Cité des arts, Besançon

Informations pratiques

Lectures et atelier à la bibliothèque pour les enfants de 6 à 10 ans 19 et 20 septembre FRAC – Cité des arts Doubs

Pour garantir votre participation, nous vous conseillons de réserver dès que possible.

Il sera également possible de s’inscrire sur place le jour de l’événement, avant chaque visite, dans la limite des disponibilités.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enfants sont invités à visiter la bibliothèque du Frac, sans leurs parents. Des séances lecture suivies d’un atelier créatif leur permettront de découvrir notre nouvelle section jeunesse et des ouvrages interrogeant la notion de patrimoine.

FRAC – Cité des arts 2 passage des Arts, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878740 https://www.frac-franche-comte.fr/fr https://www.facebook.com/fracfranchecomte;https://www.instagram.com/fracfranchecomte [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lectures-et-atelier-pour-les-6-10-ans-jep »}] Le Frac Franche-Comté est un lieu d’exception, d’échanges et de rencontres ouvert à toutes et tous. Conçu par Kengo Kuma, le bâtiment à dimension humaine et à l’esthétique lumineuse est dédié à la découverte de la création artistique contemporaine. La programmation, fondée sur un programme d’expositions temporaires et des propositions culturelles pluridisciplinaires, s’appuie sur sa collection : 871 œuvres de 403 artistes. Depuis 2006, l’accent est mis sur les œuvres interrogeant la question du Temps, problématique choisie pour sa permanence dans l’Histoire de l’art, son actualité et son ancrage dans l’histoire régionale. Depuis 2011, le Frac développe un axe dédié aux œuvres sonores. La collection vient à la rencontre des publics en région, grâce au Satellite (camion-espace d’exposition créé par Mathieu Herbelin en 2015), et à l’antenne La Villa/Frac Collection inaugurée à Arc-lès-Gray (70) en 2025. Elle fait aussi l’objet de nombreux prêts en France et à l’international. Des stationnements pour vélos sont à votre disposition tout autour du bâtiment pour faciliter vos déplacements écoresponsables. Station Vélocité la plus proche : 14-Jacobins. Venir en bus ou tram Ginko : Bus ligne 11, arrêt Cité des arts – Bus ligne 5, arrêt Pont de Bregille / Tram ligne 1 et 2, arrêt République. Venir en voiture : parking public gratuit : La Rodia / parkings payants : St Paul et Rivotte. Pour les personnes à mobilité réduite : place dédiée sur le côté, dépose minute à l’avant.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enfants sont invités à visiter la bibliothèque du Frac, sans leurs parents. Des séances lecture suivies d’un atelier créatif leur permettront…

Lecture à la bibliothèque © Nicolas Waltefaugle