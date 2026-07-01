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Lectures et jeux pour petits et grands, Pataugeoire Basse Mar, Nantes

jeudi 9 juillet 2026 · Pataugeoire Basse Mar · Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands, Pataugeoire Basse Mar, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Lieu
Pataugeoire Basse Mar
Adresse
Place de la Basse Mar
Ville
44021 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Lectures et jeux pour petits et grands Jeudi 9 juillet, 16h30 Pataugeoire Basse Mar Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T16:30:00+02:00 – 2026-07-09T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T16:30:00+02:00 – 2026-07-09T18:30:00+02:00

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Beaulieu
Lectures, jeux et papotages avec les petits et les grands.
Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Pataugeoire Basse Mar Place de la Basse Mar Nantes 44021 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Beaulieu. Lectures, jeux et papotages avec les petits et les grands. été2026

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