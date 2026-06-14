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Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Pataugeoire Basse Mar

Adresse : Place de la Basse Mar

Ville : 44021 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 16:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 16:30 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord BeaulieuLectures, jeux et papotages avec les petits et les grands.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Pataugeoire Basse Mar Nantes 44021


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