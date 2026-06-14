Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes
Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes jeudi 30 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 16:30 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec le centre socioculturel Accoord BeaulieuLectures, jeux et papotages avec les petits et les grands.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy
Pataugeoire Basse Mar Nantes 44021
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