Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes jeudi 30 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 16:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord BeaulieuLectures, jeux et papotages avec les petits et les grands.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Pataugeoire Basse Mar Nantes 44021



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