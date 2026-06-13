Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes
Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes mardi 7 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 10:30 – 11:30
Gratuit : oui Tout public, Jeune Public – Age maximum : 5
En partenariat avec la maison de quartier Accoord de l’Île- Lectures e comptines de 0 à 5 ans : de 10h30 à 11h30- Lectures et jeux pour tous : de 16h30 à 18h30Renseignements à la médiathèque Jacques Demy
Square Gustave Roch Nantes 44200
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