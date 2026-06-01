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Lectures et spectacles au jardin Lecture théâtrale Aux Deux-Chèvres Clessé

Lectures et spectacles au jardin Lecture théâtrale Aux Deux-Chèvres Clessé

Lectures et spectacles au jardin Lecture théâtrale Aux Deux-Chèvres Clessé samedi 27 juin 2026.

Lieu : Aux Deux-Chèvres

Adresse : 2 Lieu-dit La Bonnelière

Ville : 79350 Clessé

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif

Clessé

Lectures et spectacles au jardin Lecture théâtrale

Aux Deux-Chèvres 2 Lieu-dit La Bonnelière Clessé Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Correspondances entre George Sand et Eugène Delacroix .
Lecture théâtrale par Soizic Gourvil et Filip Forgeau.
Suivi d’un apéro partagé pour fêter la nouvelle saison.
Réservation obligatoire au 05.49.80.30.10 ou 06.83.85.15.81.   .

Aux Deux-Chèvres 2 Lieu-dit La Bonnelière Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 30 10  soizegourvil@gmail.com

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English : Lectures et spectacles au jardin Lecture théâtrale

L’événement Lectures et spectacles au jardin Lecture théâtrale Clessé a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bocage Bressuirais

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