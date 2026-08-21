Lectures famille / jeunesse, Musée Guimet, Paris

Informations pratiques

Lectures famille / jeunesse Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Musée Guimet Paris

Gratuit avec un billet d’entrée dans la limite des places disponibles.

Billet plein tarif : 15,00 € / Billet tarif réduit : 12,00 € / Gratuit : Moins de 18 ans, jeunes 18 à 25 ans ressortissants de l’Union Européenne et autres conditions sur le site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Des albums jeunesse à lire et découvrir avec la malicieuse comédienne Yilin Yang, pour voyager en Asie entre les images et les mots. Ce temps de découverte et de partage autour d’albums jeunesse invite chacun à redécouvrir la beauté et la poésie de livres merveilleux, qui réservent des surprises et des trésors à chaque page.

Musée Guimet 6 Place d’Iéna, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 33156525300 https://www.guimet.fr/fr Le bâtiment est une reproduction identique à celui qu’Émile Guimet avait fait construire par l’architecte néo-classique Jules Chatron, en 1879, à Lyon. Une imposante tour d’angle fait à la fois office de vestibule et de bibliothèque, et livre l’accès aux différentes salles du musée. Le style néo-grec du bâtiment est en harmonie avec la vocation du musée pleinement inscrit dans la tradition des musées-temples du XIXe siècle, choisi par E. Guimet. Le 23 novembre 1889, l’inauguration du musée coïncide avec la quatrième Exposition Universelle. A partir de 1996, les architectes, Henri et Bruno Gaudin, et l’équipe de conservation, ont donné la priorité à la lumière du jour et la création de perspectives ouvertes dans les 5 500 m2 de galeries permanentes. Métro Iéna.

Lectures

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