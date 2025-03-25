Lectures Les Gorges de Taurion Les Jarosses Champagnac-la-Rivière vendredi 25 septembre 2026.

Champagnac-la-Rivière

Lectures Les Gorges de Taurion

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Laissez vous bercer, interpeler, interroger par les lectures de Gorges de Taurion. .

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 41 59 fanedeculture@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lectures Les Gorges de Taurion

L’événement Lectures Les Gorges de Taurion Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin