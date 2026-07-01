Lectures Les Lettres de mon Moulin par l’association LILEC Boulodrome Fontvieille
jeudi 9 juillet 2026 · Boulodrome · Fontvieille
Informations pratiques
Fontvieille
Lectures Les Lettres de mon Moulin par l’association LILEC
Jeudi 9 juillet 2026 de 10h à 12h.
Jeudi 23 juillet 2026 de 10h à 12h.
Jeudi 6 août 2026 de 10h à 12h.
Jeudi 20 août 2026 de 10h à 12h. Boulodrome Avenue des moulins Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Dans le cadre de 12ème édition nationale de ‘Partir en Livre’, L’Association Lilec propose plusieurs dates de lectures des Lettres de mon Moulin d’Alphonse Daudet
Les lectures sont libre d’accès sur le boulodrome à côté de l’Office de Tourisme .
Boulodrome Avenue des moulins Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur assolilec@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the 12th national edition of ‘Partir en Livre’, the Lilec Association is organising a series of readings from Alphonse Daudet’s *Lettres de mon Moulin* on various dates
L’événement Lectures Les Lettres de mon Moulin par l’association LILEC Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Fontvieille (Bouches-du-Rhône)
- Ateliers pédagogiques au Château de Montauban Chemin de Montauban Fontvieille 8 juillet 2026
- Exposition d’été de Nath Chauve Crepel Flory dans son atelier Atelier Nath Chauve Crepel Flory Fontvieille 10 juillet 2026
- Fête Nationale Fontvieille 2026 Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 13 juillet 2026
- Fête Nationale 14 Juillet au Restaurant Le Coin des Amis Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille 14 juillet 2026
- Salon des vins et des olives des Alpilles à Fontvieille Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 17 juillet 2026