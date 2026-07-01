Lectures Les Lettres de mon Moulin par l’association LILEC Boulodrome Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

Lectures Les Lettres de mon Moulin par l’association LILEC

Jeudi 9 juillet 2026 de 10h à 12h.

Jeudi 23 juillet 2026 de 10h à 12h.

Jeudi 6 août 2026 de 10h à 12h.

Jeudi 20 août 2026 de 10h à 12h. Boulodrome Avenue des moulins Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Dans le cadre de 12ème édition nationale de ‘Partir en Livre’, L’Association Lilec propose plusieurs dates de lectures des Lettres de mon Moulin d’Alphonse Daudet

Les lectures sont libre d’accès sur le boulodrome à côté de l’Office de Tourisme .

Boulodrome Avenue des moulins Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur assolilec@gmail.com

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English :

As part of the 12th national edition of ‘Partir en Livre’, the Lilec Association is organising a series of readings from Alphonse Daudet’s *Lettres de mon Moulin* on various dates

L’événement Lectures Les Lettres de mon Moulin par l’association LILEC Fontvieille a été mis à jour le 2026-07-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles