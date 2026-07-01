Fête Nationale Fontvieille 2026 Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

Fête Nationale Fontvieille 2026

Lundi 13 juillet 2026 de 20h à 0h.

Lundi 13 juillet: 20h Soupe au Pistou 21h Bal Centre Ville.

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 11h.

Mardi 14 juillet: 11h Abrivado 12h Apéritif Citoyen 13h Mouclades 17h Course Camarguaise. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Fontvieille fête le 14 juillet !



Découvrez le programme du Lundi 13 et Mardi 14 Juillet imaginé par le Comité des fêtes, le Club Taurin Fontvieillois et la municipalité

Programme:



Lundi 13 juillet Place Fernand Arnaud

20h Soupe au Pistou Fromage et dessert 20€ Organisé par le Comité des fêtes -Réservations Danielle 06 81 83 23 86 / Elodie 07 67 45 77 23

21h Bal avec DJ Marco



Mardi 14 juillet Centre Ville

11h Abrivado

12h Apéritif Citoyen offert par la municipalité sur la Place de la Mairie (ouvert à toutes et tous)

13h ‘Mouclades’ par le Comité des fêtes. Sans réservation sous les Halles

17h Les Espoirs de la Manade Chauvet Course comptant pour le Trophée de l’Avenir Le crochet d’argent Espoir et San Juan aux arènes de Fontvieille. Entrée 10€ .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com

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English :

Fontvieille celebrates 14 July!



Discover the programme for Monday 13th and Tuesday 14th of July put together by the Festival Committee and the Fontvieillois Bullfighting Club.

L’événement Fête Nationale Fontvieille 2026 Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles